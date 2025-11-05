Rozkaz byl vydán poté, co se tři noci po sobě objevily podezřelé bezpilotní stroje nad vojenskými i civilními objekty v Belgii.
„Drony pravděpodobně sloužily ke špionáži,“ prohlásil belgický ministr obrany Theo Francken. Neoznačil konkrétního viníka, ale nevyloučil spojitost s nedávnými ruskými narušeními evropského vzdušného prostoru.
„Drony musí být zničeny bez způsobení vedlejších škod,“ uvedl belgický náčelník generálního štábu Frederik Vansina. Podle agentury Belga jsou belgické schopnosti detekce a likvidace dronů zatím omezené.
Nedávné narušení vzdušného prostoru ruskými drony a letadly v Polsku, pobaltských státech a Rumunsku, stejně jako podezřelá aktivita dronů v Dánsku, Německu, Norsku a dalších zemích, vyvolaly výzvy k posílení evropské obrany proti dronům. Evropská unie i Severoatlantická aliance proto připravují posílení ochrany proti dronům.
