Aktivisté se údajně domnívali, že technika měla být dodána Izraeli.

Účastníci akce, oblečení do bílých overalů a masek, byli součástí kampaně Stop Arming Israel (Zastavte vyzbrojování Izraele), která usiluje o to, aby Belgie udržela vojenské embargo vůči Izraeli a zavedla vůči této zemi sankce. Podle generálního ředitele společnosti OIP Land Systems Freddyho Versluysse protestující nejprve pronikli do kanceláří firmy, kde rozbili počítače, a poté se vloupali do hangárů, kde vážně poškodili několik obrněných vozidel.

OIP Land Systems od začátku ruské invaze dodala ukrajinské armádě přibližně 260 obrněných vozidel. Škody způsobené vandalským útokem se odhadují na 1,1 milionu dolarů. Společnost OIP Land Systems je cílem propalestinských demonstrací zřejmě i proto, že ji vlastní izraelská obranná firma Elbit

Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)