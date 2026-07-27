Vyšetřování zahájila federální prokuratura poté, co bezpečnostní služby NATO upozornily belgickou vojenskou rozvědku. Razie proběhla bydlišti stážistky i na pracovišti v sídle aliančního strategického velení SHAPE u města Mons. Žena je podezřelá ze špionáže ve prospěch cizí mocnosti a z členství ve zločinecké organizaci.
Podle velení incident nijak nenarušil operační připravenost NATO ani činnost velitelství SHAPE, které plánuje a řídí alianční operace a zároveň je domovem Centra kybernetické bezpečnosti NATO.
Případ přichází v době zvýšeného geopolitického napětí a rostoucích obav z čínských aktivit. NATO dlouhodobě označuje Čínu za bezpečnostní výzvu kvůli snahám narušovat mezinárodní řád, neprůhlednému zbrojení a dezinformačním kampaním. Členské státy Aliance se zároveň zavázaly postupně zvýšit výdaje na obranu i kybernetickou bezpečnost.
Zdroj: AP News (USA)