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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    V belgické centrále NATO byla zatčena stážistka podezřelá ze špionáže

    27. července 2026  16:03
    Belgické úřady zadržely v operačním velitelství NATO kanadskou občanku čínského původu podezřelou ze špionáže.  

    Centrála NATO | foto: NATO Photos

    Vyšetřování zahájila federální prokuratura poté, co bezpečnostní služby NATO upozornily belgickou vojenskou rozvědku. Razie proběhla bydlišti stážistky i na pracovišti v sídle aliančního strategického velení SHAPE u města Mons. Žena je podezřelá ze špionáže ve prospěch cizí mocnosti a z členství ve zločinecké organizaci.

    Podle velení incident nijak nenarušil operační připravenost NATO ani činnost velitelství SHAPE, které plánuje a řídí alianční operace a zároveň je domovem Centra kybernetické bezpečnosti NATO.

    Případ přichází v době zvýšeného geopolitického napětí a rostoucích obav z čínských aktivit. NATO dlouhodobě označuje Čínu za bezpečnostní výzvu kvůli snahám narušovat mezinárodní řád, neprůhlednému zbrojení a dezinformačním kampaním. Členské státy Aliance se zároveň zavázaly postupně zvýšit výdaje na obranu i kybernetickou bezpečnost.

    Zdroj: AP News (USA)

    maj; natoaktual.cz

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