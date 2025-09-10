Podle ministerstva se v příštím roce v armádě otevře 4 800 volných míst, z toho 2 800 pro vojáky, 1 050 pro záložníky a 960 pro civilní zaměstnance.
Armáda plánuje přijmout 1 338 vojáků, letectvo 410, námořnictvo 178 a zdravotnická služba 164 osob. V horizontu deseti let chtějí představitelé obrany rozšířit síly na 34 500 vojáků, 12 800 záložníků a 8 500 civilistů. Náborová kampaň cílí na široké spektrum uchazečů nad rámec tradičních vojenských profesí – od IT specialistů a techniků přes psychology a pedagogy až po poradce v oblasti prevence.
Ministerstvo současně investuje do moderní techniky, například dronů MQ-9B Sky Guardian, protiletadlových systémů či nových stíhaček F-35.
Dobrovolnický program, který odstartuje v roce 2026, počítá zpočátku s náborem 500 mladých lidí ve věku 18–25 let. Účastníci budou pobírat čistý měsíční plat 2 000 eur a zařadí se do záloh armády, letectva nebo námořnictva. Do budoucna by se jejich počet měl zvýšit až na 7 000.
Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)