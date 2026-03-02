Místopředseda belgické vlády Maxime Prévot uvedl, že plavidlo bylo zadrženo v Severním moři během noční operace.
Belgický ministr obrany Theo Francken následně oznámil, že tanker je eskortován do přístavu Zeebrugge, kde bude oficiálně zabaven. Francouzský prezident Emmanuel Macron na síti X potvrdil, že při operaci asistovaly také francouzské námořní síly, a označil zásah za významnou ránu pro ruskou stínovou flotilu.
Rusko podle západních představitelů využívá síť starších tankerů s neprůhlednou vlastnickou strukturou k obcházení cenových stropů a dalších omezení na vývoz ropy, která byla zavedena po zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Zdroj: France 24 (Francie)