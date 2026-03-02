natoaktual.cz

    Belgie a Francie zabavily v Severním moři tanker ruské stínové flotily

    2. března 2026  14:27
    Belgické speciální jednotky provedly zásah proti ropnému tankeru, který je podle úřadů součástí tzv. ruské stínové flotily využívané k obcházení západních sankcí uvalených kvůli válce na Ukrajině.  

    Tanker Eagle S s ruskou ropou zadržený finskými úřady kvůli podezření z poškození podmořských kabelů | foto: @SuomenPoliisi

    Místopředseda belgické vlády Maxime Prévot uvedl, že plavidlo bylo zadrženo v Severním moři během noční operace.

    Belgický ministr obrany Theo Francken následně oznámil, že tanker je eskortován do přístavu Zeebrugge, kde bude oficiálně zabaven. Francouzský prezident Emmanuel Macron na síti X potvrdil, že při operaci asistovaly také francouzské námořní síly, a označil zásah za významnou ránu pro ruskou stínovou flotilu.

    Rusko podle západních představitelů využívá síť starších tankerů s neprůhlednou vlastnickou strukturou k obcházení cenových stropů a dalších omezení na vývoz ropy, která byla zavedena po zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    natoaktual.cz

