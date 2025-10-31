natoaktual.cz

    Belgie prošetřuje podezřené drony nad vojenskou základnou

    31. října 2025  16:12
    V nočních hodinách bylo nad vojenskou základnou v Belgii pozorováno několik dronů, což vyvolalo vážné bezpečnostní obavy.  

    ilustrační foto. | foto: Nordic Air Defence

    „Naše strážní hlídky v Marche-en-Famenne po delší dobu sledovaly několik dronů nad klíčovými částmi velitelství armádní brigády. Nešlo o amatéry, ale o zkušené piloty dronů,“ uvedl belgický ministr obrany Theo Francken na síti X.

    Dodal, že policie i Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba incident vyšetřují. Základna se nachází přibližně 100 kilometrů jihovýchodně od Bruselu. Francken rovněž potvrdil, že v dané chvíli se ve vzduchu nacházely čtyři až pět dronů, přičemž zdůraznil citlivost oblasti.

    Podle dostupných informací jde již o třetí hlášený případ pozorování dronů v blízkosti belgických vojenských zařízení v poslední době, navazující na předchozí incidenty u Elsenbornu. Původ dronů zatím není znám. Ačkoli se objevují spekulace o možném zapojení Ruska, ministr upozornil, že takové tvrzení zatím nelze potvrdit.

    Francken vyzval k posílení protivzdušné ochrany proti dronům, například zavedením sítí nebo specializovaných brokovnic, a podotkl, že některé kapacity již existují, ale jsou soustředěny především na leteckých základnách k ochraně vojenských letadel.

    Zdroj: TRT World (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

