„Naše strážní hlídky v Marche-en-Famenne po delší dobu sledovaly několik dronů nad klíčovými částmi velitelství armádní brigády. Nešlo o amatéry, ale o zkušené piloty dronů,“ uvedl belgický ministr obrany Theo Francken na síti X.
Dodal, že policie i Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba incident vyšetřují. Základna se nachází přibližně 100 kilometrů jihovýchodně od Bruselu. Francken rovněž potvrdil, že v dané chvíli se ve vzduchu nacházely čtyři až pět dronů, přičemž zdůraznil citlivost oblasti.
Podle dostupných informací jde již o třetí hlášený případ pozorování dronů v blízkosti belgických vojenských zařízení v poslední době, navazující na předchozí incidenty u Elsenbornu. Původ dronů zatím není znám. Ačkoli se objevují spekulace o možném zapojení Ruska, ministr upozornil, že takové tvrzení zatím nelze potvrdit.
Francken vyzval k posílení protivzdušné ochrany proti dronům, například zavedením sítí nebo specializovaných brokovnic, a podotkl, že některé kapacity již existují, ale jsou soustředěny především na leteckých základnách k ochraně vojenských letadel.
Zdroj: TRT World (Turecko)