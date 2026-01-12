natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Belgický ministr navrhl arktickou misi NATO v okolí Grónska

    12. ledna 2026  16:18
    Belgický ministr obrany Theo Francken vyzval k posílení přítomnosti Severoatlantické aliance v Grónsku a okolních vodách, což má podle něj dát Rusku a Číně jasně najevo, že ostrov patří do sféry NATO.  

    Grónsko | foto: @NASA

    „To by jasně ukázalo Rusku a Číně, že Grónsko je součástí NATO,“ uvedl Francken během pořadu belgické televizní stanice VTM.

    V rozhovoru zároveň kritizoval americké hrozby vůči Grónsku a uvedl, že kvůli nim kontaktoval americké velvyslance. „Grónsko není Venezuela ani Írán. Jde o otázku klíčového významu pro přítomnost NATO,“ dodal.

    „Arktický region se stává z geopolitického hlediska stále důležitějším kvůli tání polárních ledovců. Nyní je zde mnohem větší provoz. Ale právě proto NATO existuje. Spolupracujme a vyhněme se tomu, abychom se navzájem veřejně napadali nebo diskreditovali, jinak bude Putin v Moskvě slavit,“ řekl Francken. Navrhl zároveň zřízení iniciativy Arctic Sentry (Arktická hlídka) pod vedením NATO.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media