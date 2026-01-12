„To by jasně ukázalo Rusku a Číně, že Grónsko je součástí NATO,“ uvedl Francken během pořadu belgické televizní stanice VTM.
V rozhovoru zároveň kritizoval americké hrozby vůči Grónsku a uvedl, že kvůli nim kontaktoval americké velvyslance. „Grónsko není Venezuela ani Írán. Jde o otázku klíčového významu pro přítomnost NATO,“ dodal.
„Arktický region se stává z geopolitického hlediska stále důležitějším kvůli tání polárních ledovců. Nyní je zde mnohem větší provoz. Ale právě proto NATO existuje. Spolupracujme a vyhněme se tomu, abychom se navzájem veřejně napadali nebo diskreditovali, jinak bude Putin v Moskvě slavit,“ řekl Francken. Navrhl zároveň zřízení iniciativy Arctic Sentry (Arktická hlídka) pod vedením NATO.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)