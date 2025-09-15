natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Soud znovu otevírá Krvavou neděli a střelbu britských výsadkářů do davu

    15. září 2025  22:07
    Zastřelení dvou mužů během Krvavé neděle 30. ledna 1972 bylo zbytečné a bezdůvodné, zaznělo u soudu v Severním Irsku v Belfastu. Před ním stojí bývalý britský výsadkář známý jako voják F, obžalovaný z vraždy Jamese Wraye (22) a Williama McKinneyho (26) a pěti pokusů o vraždu.  

    Archivní snímek protestu v Londonderry v Severním Irsku 30. ledna 1972, který byl násilně potlačen britskými jednotkami | foto: @patcullen9

    Tehdy příslušníci britského výsadkového pluku zahájili palbu na nenásilný pochod za občanská práva ve čtvrti Bogside v Londonderry. Výsledkem bylo 13 mrtvých a desítky raněných.

    Podle žalobce Louise Mablyho KC oběti nepředstavovaly žádnou hrozbu a vojáci si následně vymysleli, že čelili ozbrojeným civilistům. „Byli neozbrojeni a zastřeleni při útěku,“ zdůraznil.

    Proces se soustředí na střelbu v areálu Glenfada Park, kde obžalovaný spolu s dalšími vojáky střílel na utíkající demonstranty. Rodiny obětí mezitím pokračují v dlouholeté kampani za spravedlnost, kterou označují za historický závazek.

    Vojenský veteránský komisař David Johnstone však varoval před démonizací bývalých příslušníků armády v rámci procesu vyrovnávání se s minulostí.

    Zdroj: BBC(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media