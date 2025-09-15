Tehdy příslušníci britského výsadkového pluku zahájili palbu na nenásilný pochod za občanská práva ve čtvrti Bogside v Londonderry. Výsledkem bylo 13 mrtvých a desítky raněných.
Podle žalobce Louise Mablyho KC oběti nepředstavovaly žádnou hrozbu a vojáci si následně vymysleli, že čelili ozbrojeným civilistům. „Byli neozbrojeni a zastřeleni při útěku,“ zdůraznil.
Proces se soustředí na střelbu v areálu Glenfada Park, kde obžalovaný spolu s dalšími vojáky střílel na utíkající demonstranty. Rodiny obětí mezitím pokračují v dlouholeté kampani za spravedlnost, kterou označují za historický závazek.
Vojenský veteránský komisař David Johnstone však varoval před démonizací bývalých příslušníků armády v rámci procesu vyrovnávání se s minulostí.
Zdroj: BBC(Velká Británie)