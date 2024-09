„Ruská letadla letěla bez letového plánu a s vypnutými leteckými odpovídači,“ uvedlo lotyšské letectvo v prohlášení. Německé letectvo nasadilo své stíhačky Eurofighter k varování a doprovodu ruských stíhaček. Podle lotyšského letectva nedošlo k narušení lotyšského vzdušného prostoru.

Není to rozhodně poprvé, co se ruské letouny zatoulaly do vzdušného prostoru Evropské unie a Severoatlantické aliance. Nedávno se přes lotyšské hranice z Běloruska dostal i ruský bezpilotní letoun, který následně havaroval. K dalším podobným případům došlo v posledních několika měsících i v Rumunsku.

Zdroj: Politico (Belgie)