    Balony z Běloruska nutí Litvu uzavírat letiště

    27. října 2025  15:15
    Litva, členský stát Severoatlantické aliance, hlásí opakované narušení svého vzdušného prostoru balony přilétajícími z Běloruska.  

    Litevská armáda | foto: @Lithuanian_MoD

    Podle litevských úřadů musela země už třetí noc po sobě uzavřít letiště, včetně toho ve Vilniusu, kde byla v neděli v noci přerušena letecká doprava.

    „Podle předběžných informací bylo rozhodnutí o uzavření vzdušného prostoru přijato kvůli balonům, které se pohybovaly směrem k vilniuskému letišti,“ uvádí se v prohlášení litevských úřadů. Premiérka Inga Ruginienė uvedla, že balony jsou pravděpodobně používány k pašování cigaret, zároveň však představují také vážné riziko pro leteckou bezpečnost.

    Ruginienė obvinila běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, že umožňuje, aby balony létaly po obloze bez jakékoliv kontroly. Litva dočasně uzavřela hranice s Běloruskem a její bezpečnostní rada má projednat další kroky. Jen v roce 2024 bylo na hranici zaznamenáno více než 250 podobných případů. „Letos bylo kvůli leteckému pašování zatčeno více než sto osob, z nichž dvacet již bylo odsouzeno,“ dodaly úřady.

    Napětí v regionu roste i v souvislosti s opakovanými narušeními vzdušného prostoru východních členů Aliance ze strany Ruska, které s Běloruskem úzce spolupracuje. Podobné incidenty byly hlášeny také z Dánska a Polska.

    Zdroj: Business Insider (USA)

    natoaktual.cz

