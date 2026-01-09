Výrobce vozidel CV90, společnost BAE Systems Hägglunds, udělil firmě Elbit Systems několik kontraktů v celkové hodnotě přibližně 150 milionů dolarů na dodávku a integraci systému aktivní ochrany (APS) Iron Fist. Cílem zakázky je zvýšit odolnost těchto obrněných vozidel proti moderním hrozbám.
Ačkoli nejnovější dohoda neuvádí konkrétní státy, kterých se projekt bude týkat, vozidla CV90 jsou v současnosti provozována nebo objednána v několika evropských zemích, včetně Dánska, Litvy a Nizozemí.
Systém Iron Fist APS je pokročilý aktivní ochranný systém typu hard-kill, dodávaný v lehké a kompaktní konfiguraci, která umožňuje jeho integraci na různé typy vozidel. Poskytuje 360stupňové pokrytí proti různým hrozbám, včetně protitankových raket, protitankových řízených střel a bezpilotních prostředků.
V září společnost Elbit Systems uskutečnila v Evropě demonstraci systému Iron Fist s ostrou střelbou, při níž předvedla schopnost zachytit více než tucet 120mm tankových střel.
Zdroj: The Defense Post (USA)