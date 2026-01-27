Reagoval tak na Trumpovo tvrzení, že alianční spojenci během války zůstávali trochu vzadu a mimo frontové linie. Podle Babiše tato slova neodpovídají skutečnosti ani zkušenosti české armády.
Premiér připomněl, že v Afghánistánu zahynulo 14 českých vojáků a mnoho dalších bylo zraněno. Mezi lety 2002 a 2021 bylo do Afghánistánu nasazeno celkem 11 500 českých vojáků, což představovalo nejdelší zahraniční operaci v historii české armády. „Vím, že prezident Trump rád provokuje a nebere si servítky, ale to, co řekl o misi v Afghánistánu, bylo úplně mimo,“ řekl Babiš.
Babiš se vyjádřil i k Trumpovu návrhu na vznik tzv. Rady míru, do níž by měli být zapojeni i prezidenti Ruska a Běloruska. Uvedl, že Česká republika byla k účasti vyzvána, ale rozhodnutí zatím nepadlo, protože ministerstvo zahraničí návrh analyzuje a čeká se i na postoj dalších států Evropské unie.
Premiér zároveň vyloučil zaplacení navrhovaného miliardového poplatku za stálé členství, ačkoliv připustil, že by iniciativa mohla přinést užitečné kontakty. Dodal také, že jeho vztahy s Trumpem jsou přátelské a že ho během prosincového telefonátu pozval do Prahy.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)