Akce se uskuteční v prezidentském paláci Cotroceni pod heslem Delivering More for Transatlantic Security (Přinášet víc pro transatlantickou bezpečnost) a spolupořadatelem bude polský prezident Karol Nawrocki.
Summitu se mají zúčastnit generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i představitelé několika států východního a severního křídla NATO. Dorazit mají také zástupci Spojených států, Dánska, Švédska, Norska, Islandu, Bulharska a Maďarska.
Jednání se uskuteční v době pokračující války na Ukrajině a rostoucího důrazu na posilování východního křídla Aliance. Formát Bukurešťské devítky vznikl v roce 2015 z iniciativy Rumunska a Polska po ruské anexi Krymu, přičemž od roku 2025 se k jednáním připojují i severské země.
Zdroj: Romania Insider (Rumunsko)