    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Rutte a Zelenskyj se zúčastní summitu B9 v Bukurešti

    11. května 2026  14:01
    Rumunský prezident Nicușor Dan bude ve středu v Bukurešti hostit summit formátu Bukurešťské devítky a severských zemí zaměřený na bezpečnost a obrannou spolupráci.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj u města Kupjansk, kde ukrajinská garda dostala do obklíčení na 200 ruských vojáků (12. prosince 2025) | foto: Defence_U

    Akce se uskuteční v prezidentském paláci Cotroceni pod heslem Delivering More for Transatlantic Security (Přinášet víc pro transatlantickou bezpečnost) a spolupořadatelem bude polský prezident Karol Nawrocki.

    Summitu se mají zúčastnit generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i představitelé několika států východního a severního křídla NATO. Dorazit mají také zástupci Spojených států, Dánska, Švédska, Norska, Islandu, Bulharska a Maďarska.

    Jednání se uskuteční v době pokračující války na Ukrajině a rostoucího důrazu na posilování východního křídla Aliance. Formát Bukurešťské devítky vznikl v roce 2015 z iniciativy Rumunska a Polska po ruské anexi Krymu, přičemž od roku 2025 se k jednáním připojují i severské země.

    Zdroj: Romania Insider (Rumunsko)

    vst; natoaktual.cz

