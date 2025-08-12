Co psala světová média o Severoatlantické alianci

USA vyslaly bombardéry B-1B do Norska před ruským cvičením Zapad-2025

12. srpna 2025  23:27
Tři bombardéry Spojených států amerických B-1B Lancer z texaské základny přistály na základně Ørland v Norsku, aby zde zahájily výcvik s letouny Severoatlantické aliance.  

Americký bombardér B-1B Lancer na mošnovském letišti | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

 Stroje přeletěly Arktidu, část cesty absolvovaly v doprovodu španělských stíhaček působících v rámci air policingu na Islandu. Jde o první nasazení v Norsku od roku 2021, kdy podobná letadla operovala také ze švédské základny Kallax.

Podle amerického letectva má jejich nasazení v Norsku posílit koordinaci se spojenci, zlepšit taktiku a flexibilitu a zvýšit připravenost. „Jde o budování zkušeností, důvěry a udržení připravenosti v dynamickém prostředí,“ uvedl velitel nasazené jednotky podplukovník Eric Alvarez. Bombardéry budou cvičit s norskými F-35, přičemž přesná místa manévrů nebyla zveřejněna.

„Při nácviku těchto dovedností posádky trénují proti pozemním a vzdušným hrozbám, jejichž cílem je omezit jejich volnost pohybu, což od nich vyžaduje rozhodné jednání k odvrácení hrozeb a získání vzdušné nadvlády,“ dodává Alvarez.

Nasazení přichází měsíc před strategickým cvičením Zapad-2025, které Rusko a Bělorusko plánují v severozápadní Evropě. Minulé cvičení v roce 2021 probíhalo i u hranic s Norskem a Finskem, včetně nácviku obrany arktických základen.

Zdroj: The Barents Observer(Norsko)

vst; natoaktual.cz

