Stroje přeletěly Arktidu, část cesty absolvovaly v doprovodu španělských stíhaček působících v rámci air policingu na Islandu. Jde o první nasazení v Norsku od roku 2021, kdy podobná letadla operovala také ze švédské základny Kallax.
Podle amerického letectva má jejich nasazení v Norsku posílit koordinaci se spojenci, zlepšit taktiku a flexibilitu a zvýšit připravenost. „Jde o budování zkušeností, důvěry a udržení připravenosti v dynamickém prostředí,“ uvedl velitel nasazené jednotky podplukovník Eric Alvarez. Bombardéry budou cvičit s norskými F-35, přičemž přesná místa manévrů nebyla zveřejněna.
„Při nácviku těchto dovedností posádky trénují proti pozemním a vzdušným hrozbám, jejichž cílem je omezit jejich volnost pohybu, což od nich vyžaduje rozhodné jednání k odvrácení hrozeb a získání vzdušné nadvlády,“ dodává Alvarez.
Nasazení přichází měsíc před strategickým cvičením Zapad-2025, které Rusko a Bělorusko plánují v severozápadní Evropě. Minulé cvičení v roce 2021 probíhalo i u hranic s Norskem a Finskem, včetně nácviku obrany arktických základen.
Zdroj: The Barents Observer(Norsko)