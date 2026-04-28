Podle něj se diskutuje o konkrétních projektech, které by posunuly spolupráci od nákupu techniky ke společné výrobě.
Alijev zdůraznil, že Ázerbájdžán dlouhodobě využívá českou vojenskou techniku, ale nyní chce vztah rozšířit a více zapojit vlastní průmysl. Obranný sektor se tak stává jednou z hlavních oblastí spolupráce mezi oběma zeměmi.
Vedle obrany se rozvíjí i ekonomické vztahy. Objem vzájemného obchodu roste a Ázerbájdžán zůstává důležitým dodavatelem ropy pro Česko. Obě strany tak směřují k širšímu strategickému partnerství.
