    26. ledna 2026  22:09
    Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, které zlehčovaly roli jednotek Severoatlantické aliance v Afghánistánu, označil australský premiér Anthony Albanese za nepřijatelné.  

    Transportní letoun C-130H australského letectva. | foto: U.S. Air Force / Tech Sgt. Michael R. Holzworth

    V televizním rozhovoru uvedl, že tyto komentáře zraňují rodiny padlých vojáků, a upozornil, že Trump následně vydal nové prohlášení, v němž přínos aliančních jednotek uznal.

    Austrálie přišla v Afghánistánu o 47 vojáků a více než 260 jich bylo zraněno, přesto Trump minulý týden tvrdil, že spojenci po útocích z roku 2001 vyslali do Afghánistánu jen jednotky, které se držely stranou bojů. Albanese zdůraznil, že odvahu prokázalo na 40 tisíc Australanů, kteří se mise účastnili, a že jejich oběť si zaslouží respekt. Podle něj byli australští vojáci na frontové linii při obraně demokracie, svobody a národních zájmů.

    „Těch 47 australských rodin, které tyto výroky zranily, si zaslouží náš naprostý respekt, náš obdiv. Statečnost prokázalo 40 000 Australanů v Afghánistánu,“ uvedl Albanese

    Trump ve čtvrtek televizi Fox News řekl, že USA spojence v NATO nikdy nepotřebovaly, a naznačil, že vztahy v Alianci nejsou vyvážené. Ačkoliv následně na síti Truth Social vyzdvihl britské vojáky, jeho výroky již pobouřily řadu spojenců, včetně Polska, Norska či Velké Británie. Afghánistán byl jediným případem, kdy NATO aktivovalo článek 5. Austrálie opustila Afghánistán v roce 2021 po dvaceti letech nasazení.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

