natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Australské letadlo monitorovalo ruské aktivity u Ukrajiny

    20. října 2025  15:37
    Během posledních tří měsíců uskutečnilo australské průzkumné letadlo E-7A Wedgetail celkem 45 letů v rámci operací Severoatlantické aliance, zaměřených na sledování ruských aktivit v blízkosti Ukrajiny. Podle stanice ABC News působila posádka Královského australského letectva z území Polska a reagovala mimo jiné na incident, při němž ruský stíhací letoun MiG narušil estonský vzdušný prostor.  

    Letoun E-7A Wedgetail australského letectva | foto: Royal Australian Air Force

    Letadlo se rovněž podílelo na monitorování situace během rozsáhlých dronových a raketových útoků na Ukrajinu.

    Zhruba polovina misí měla reaktivní charakter, zaměřený na bezprostřední hrozby, zatímco zbytek tvořily plánované hlídkové lety nad zásobovacími trasami, po nichž je dopravována mezinárodní pomoc Ukrajině. Nasazení bylo nyní ukončeno a úkoly australské posádky převezme turecké letadlo s novou obsluhou.

    Stroj E-7A Wedgetail, vyvinutý na základě letounu Boeing 737-700, je vybaven moderním radarem typu Multi-Role Electronically Scanned Array a umožňuje současné sledování vzdušných i námořních cílů. Australské letectvo provozuje šest těchto letounů ze základny Williamtown nedaleko Newcastlu.

    Zdroj: The Defence Post (USA)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media