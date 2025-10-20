Letadlo se rovněž podílelo na monitorování situace během rozsáhlých dronových a raketových útoků na Ukrajinu.
Zhruba polovina misí měla reaktivní charakter, zaměřený na bezprostřední hrozby, zatímco zbytek tvořily plánované hlídkové lety nad zásobovacími trasami, po nichž je dopravována mezinárodní pomoc Ukrajině. Nasazení bylo nyní ukončeno a úkoly australské posádky převezme turecké letadlo s novou obsluhou.
Stroj E-7A Wedgetail, vyvinutý na základě letounu Boeing 737-700, je vybaven moderním radarem typu Multi-Role Electronically Scanned Array a umožňuje současné sledování vzdušných i námořních cílů. Australské letectvo provozuje šest těchto letounů ze základny Williamtown nedaleko Newcastlu.
Zdroj: The Defence Post (USA)