Ministr obrany Richard Marles ji označil za výjimečnou kandidátku a její jmenování označil za historický moment. Současně dochází k širším změnám ve vedení obrany.
Dosavadní náčelník námořnictva viceadmirál Mark Hammond bude povýšen do funkce náčelníka obranných sil, kde nahradí odcházejícího admirála Davida Johnstona. Hammond má za sebou čtyřicetiletou kariéru v námořnictvu, během níž velel ponorce HMAS Farncomb a podílel se i na projektu jaderných ponorek Aukus.
Coyle slouží v armádě více než tři desetiletí. Zastávala mimo jiné pozice velitelky australských sil na Blízkém východě a v Afghánistánu a působila také ve Východním Timoru či na Šalomounových ostrovech.
Podle Coyle se postavení žen v armádě výrazně změnilo, když při jejím nástupu tvořily jen deset procent personálu. Její jmenování má podle vlády význam i pro budoucí generace žen v ozbrojených silách.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)