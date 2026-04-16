    Susan Coyle bude první ženou v čele australské armády

    16. dubna 2026  14:05
    Generálka Susan Coyle se v červenci stane první ženou v čele australských pozemních sil.  

    Transportní letoun C-130H australského letectva. | foto: U.S. Air Force / Tech Sgt. Michael R. Holzworth

    Ministr obrany Richard Marles ji označil za výjimečnou kandidátku a její jmenování označil za historický moment. Současně dochází k širším změnám ve vedení obrany.

    Dosavadní náčelník námořnictva viceadmirál Mark Hammond bude povýšen do funkce náčelníka obranných sil, kde nahradí odcházejícího admirála Davida Johnstona. Hammond má za sebou čtyřicetiletou kariéru v námořnictvu, během níž velel ponorce HMAS Farncomb a podílel se i na projektu jaderných ponorek Aukus.

    Coyle slouží v armádě více než tři desetiletí. Zastávala mimo jiné pozice velitelky australských sil na Blízkém východě a v Afghánistánu a působila také ve Východním Timoru či na Šalomounových ostrovech.

    Podle Coyle se postavení žen v armádě výrazně změnilo, když při jejím nástupu tvořily jen deset procent personálu. Její jmenování má podle vlády význam i pro budoucí generace žen v ozbrojených silách.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

