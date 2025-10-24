„Pro ženy sloužící v australských ozbrojených silách často není největším ohrožením válka, ale riziko sexuálního násilí na pracovišti,“ uvedl právník Josh Aylward z právní kanceláře JGA Saddler.
Žaloba byla podána k federálnímu soudu v Sydney a má formu opt-out řízení. To znamená, že zahrnuje všechny ženy, které během uvedeného období sloužily, pokud samy výslovně neprohlásí, že nebyly zneužity. Očekává se, že se k žalobě připojí tisíce žen.
Australské ministerstvo obrany uvedlo, že si je žaloby vědomo. „V ozbrojených silách není místo pro sexuální násilí ani jiné formy nevhodného chování. Ministerstvo obrany si uvědomuje, že je třeba udělat více,“ uvedl mluvčí ministerstva.
Hromadná žaloba uvádí, že australské ozbrojené síly nesou nepřímou odpovědnost, protože ženy během služby neochránily před sexuálním obtěžováním. Podle právníků opakovaná vyšetřování a sliby kulturních reforem nikdy nepřinesly skutečné změny. „Tato právní žaloba je výzvou k činu – k odpovědnosti a ke skutečné změně,“ prohlásil Aylward.
Zdroj: France 24 (Francie)