natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Austrálie a Vanuatu uzavřely dohodu zakazující zahraniční základny

    30. června 2026  15:07
    Austrálie a Vanuatu podepsaly ekonomickou a bezpečnostní dohodu, která upevňuje postavení Canberry jako preferovaného bezpečnostního a policejního partnera tohoto tichomořského ostrovního státu.  

    Transportní letoun C-130H australského letectva. Ilustrační foto. | foto: U.S. Air Force / Tech Sgt. Michael R. Holzworth

    Dohoda s Vanuatu je nejnovější ze série smluv, které Austrálie podepsala s tichomořskými národy uprostřed rostoucí rivality mezi Čínou a Spojenými státy americkými o větší bezpečnostní přítomnost v regionu.

    Tzv. Nakamalská dohoda zakotvuje australský závazek poskytovat větší ekonomickou podporu Vanuatu. Podmínkou dohody je, že Vanuatu nepovolí zřízení žádných zahraničních vojenských základen na svém území.

    „[Dohoda] ztělesňuje suverénní rozhodnutí Vanuatu nepovolit, aby bylo jeho území využíváno ke zřízení jakékoli zahraniční vojenské základny či infrastruktury, a zajišťuje, že kritická infrastruktura Vanuatu zůstane prostá militarizace,“ prohlásil australský premiér Anthony Albanese.

    Dohoda dále uznává Austrálii jako „dlouhodobého hlavního bezpečnostního partnera Vanuatu“ a stanovuje, že Vanuatu bude upřednostňovat žádosti o policejní spolupráci od ostatních členů regionálního uskupení Fórum tichomořských ostrovů. Zároveň uvádí, že obě země prohloubí spolupráci v oblasti „policejního výcviku a vybavení, policejní činnosti, námořní bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, zpravodajské spolupráce a infrastruktury“.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    rku; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media