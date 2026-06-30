Dohoda s Vanuatu je nejnovější ze série smluv, které Austrálie podepsala s tichomořskými národy uprostřed rostoucí rivality mezi Čínou a Spojenými státy americkými o větší bezpečnostní přítomnost v regionu.
Tzv. Nakamalská dohoda zakotvuje australský závazek poskytovat větší ekonomickou podporu Vanuatu. Podmínkou dohody je, že Vanuatu nepovolí zřízení žádných zahraničních vojenských základen na svém území.
„[Dohoda] ztělesňuje suverénní rozhodnutí Vanuatu nepovolit, aby bylo jeho území využíváno ke zřízení jakékoli zahraniční vojenské základny či infrastruktury, a zajišťuje, že kritická infrastruktura Vanuatu zůstane prostá militarizace,“ prohlásil australský premiér Anthony Albanese.
Dohoda dále uznává Austrálii jako „dlouhodobého hlavního bezpečnostního partnera Vanuatu“ a stanovuje, že Vanuatu bude upřednostňovat žádosti o policejní spolupráci od ostatních členů regionálního uskupení Fórum tichomořských ostrovů. Zároveň uvádí, že obě země prohloubí spolupráci v oblasti „policejního výcviku a vybavení, policejní činnosti, námořní bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, zpravodajské spolupráce a infrastruktury“.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)