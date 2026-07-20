Toto zaměření na netradiční bezpečnostní hrozby se promítlo do omezené veřejné podpory vyšších výdajů na obranu; jejich navýšení podporuje přibližně třetina respondentů.
Přibližně 43 % respondentů podporuje zavedení určité formy povinné služby, zatímco 33 % je proti. Armádu považuje za nejdůležitější složku obrany 42 % dotázaných, letectvo 24 % a námořnictvo 23 %. Posun obranné politiky směrem k většímu důrazu na námořní schopnosti se v průzkumu neprojevil v podobě vyšší veřejné podpory námořnictva.
Ve srovnání s předchozím rokem vzrostla podpora větší soběstačnosti Austrálie v oblasti bezpečnosti a poklesla podpora úzké spolupráce se spojenci, včetně Spojených států. Podpora spolupráce australských obranných sil se spojenci klesla ze 75 na 54 procent. Průzkum zároveň ukázal rostoucí pocit nejistoty, který však neodpovídá hlavním tématům politické debaty o obraně.
Zdroj: The Conversation (Austrálie)