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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Austrálie bude vyrábět dělostřelecké granáty M795

    17. června 2026  16:17
    Australská vláda uzavřela smlouvu v hodnotě 72 milionů australských dolarů se společností Rheinmetall Nioa Munitions na zavedení výroby 155mm dělostřeleckých granátů M795 v závodě Maryborough ve státě Queensland.  

    ilustrační foto | foto: Armáda ČR

    Australský ministr obrany Richard Marles uvedl, že nová výrobní linka začne fungovat do konce roku 2028 a zpočátku bude schopna vyrábět 15 tisíc kusů munice ročně.

    Podle Marlese výroba posílí soběstačnost australského obranného průmyslu, zajistí kontrolu nad dodavatelským řetězcem a podpoří vybavení australských ozbrojených sil. Granáty M795 budou určeny mimo jiné pro houfnice M777A2 a samohybné houfnice AS9 Huntsman.

    Generální ředitel společnosti Nioa Robert Nioa označil projekt za významný krok pro domácí průmysl. Závod v Maryborough se má stát prvním výrobcem munice M795 mimo Severní Ameriku. V případě potřeby bude možné navýšit výrobu až na 100 tisíc kusů ročně.

    Továrna v Maryborough je v provozu od roku 2023 jako společný podnik německého Rheinmetallu a australské Nioa. V této moderní továrně se dosud vyráběly granáty exportované do Německa a na Ukrajinu.

    Zdroj: Australian Defence Magazine (Austrálie)



    dkr; natoaktual.cz

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