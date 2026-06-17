Australský ministr obrany Richard Marles uvedl, že nová výrobní linka začne fungovat do konce roku 2028 a zpočátku bude schopna vyrábět 15 tisíc kusů munice ročně.
Podle Marlese výroba posílí soběstačnost australského obranného průmyslu, zajistí kontrolu nad dodavatelským řetězcem a podpoří vybavení australských ozbrojených sil. Granáty M795 budou určeny mimo jiné pro houfnice M777A2 a samohybné houfnice AS9 Huntsman.
Generální ředitel společnosti Nioa Robert Nioa označil projekt za významný krok pro domácí průmysl. Závod v Maryborough se má stát prvním výrobcem munice M795 mimo Severní Ameriku. V případě potřeby bude možné navýšit výrobu až na 100 tisíc kusů ročně.
Továrna v Maryborough je v provozu od roku 2023 jako společný podnik německého Rheinmetallu a australské Nioa. V této moderní továrně se dosud vyráběly granáty exportované do Německa a na Ukrajinu.
Zdroj: Australian Defence Magazine (Austrálie)