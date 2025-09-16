natoaktual.cz

    Austrálie a Papua-Nová Guinea se dohodly na vzájemné obraně

    16. září 2025  22:43
    Austrálie a Papua-Nová Guinea se dohodly na vzájemné obraně v případě vojenského útoku. Ujednání je součástí přelomové obranné dohody, která má být podepsána tento týden při příležitosti oslav nezávislosti Papuy-Nové Guineje (PNG).  

    Letouny F-35 australských vzdušných sil na cvičení v Malajsii | foto: @AusAirForce

    Dohoda, která má čelit rostoucímu vlivu Číny v tichomořském regionu, je nejnovější iniciativou australské vlády zaměřenou na posílení vazeb se sousedními státy.

    Kabinet premiéra PNG Jamese Marapeho měl dokument schválit v pondělí večer, ale kvůli oslavám státního svátku se nepodařilo zajistit potřebné kvórum.

    Smlouva umožní občanům PNG vstupovat do australských ozbrojených sil a Australanům naopak sloužit v jednotkách Papuy-Nové Guineje. Posílí také vzájemnou interoperabilitu, nastaví koordinované reakce na případný vojenský útok a zahrne společné výcviky, obranná cvičení i novou spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    natoaktual.cz

