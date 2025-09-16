Dohoda, která má čelit rostoucímu vlivu Číny v tichomořském regionu, je nejnovější iniciativou australské vlády zaměřenou na posílení vazeb se sousedními státy.
Kabinet premiéra PNG Jamese Marapeho měl dokument schválit v pondělí večer, ale kvůli oslavám státního svátku se nepodařilo zajistit potřebné kvórum.
Smlouva umožní občanům PNG vstupovat do australských ozbrojených sil a Australanům naopak sloužit v jednotkách Papuy-Nové Guineje. Posílí také vzájemnou interoperabilitu, nastaví koordinované reakce na případný vojenský útok a zahrne společné výcviky, obranná cvičení i novou spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti.
