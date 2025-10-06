Podle obou vlád vychází dohoda z dlouholetého partnerství a historického spojenectví mezi dvěma tichomořskými sousedy. Odborníci však upozorňují, že jejím skutečným cílem je omezit rostoucí vliv Číny v regionu.
Dohoda mimo jiné zabraňuje Číně získat v PNG přístup k infrastruktuře, jaký má již na jiných tichomořských ostrovech. Součástí ujednání je také možnost, aby až 10 000 obyvatel Papuy-Nové Guineje mohlo sloužit v australské armádě a následně získat australské občanství.
Takzvaná Pukpukská smlouva – pojmenovaná podle slova pro „krokodýla“ v kreolštině používané v PNG – stanovuje, že ozbrojený útok na jednu ze zemí by byl považován za hrozbu pro mír a bezpečnost druhé. Obě země se proto zavazují jednat společně, aby čelily společnému nebezpečí. Dohoda rovněž rozšiřuje spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a zpravodajství
Zdroj: BBC(Velká Británie)