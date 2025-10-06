natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Austrálie podepsala klíčovou obrannou dohodu s Papuou Novou Guineou

    6. října 2025  21:04
    Austrálie získá přístup k vojenským zařízením a jednotkám Papuy-Nové Guineje (PNG) na základě nové strategické dohody, která oběma zemím umožní vzájemnou pomoc v případě ozbrojeného útoku.  

    Australská fregata HMAS Warramunga s americkou bojovou lodí USS Mobile | foto: @Australian_Navy

    Podle obou vlád vychází dohoda z dlouholetého partnerství a historického spojenectví mezi dvěma tichomořskými sousedy. Odborníci však upozorňují, že jejím skutečným cílem je omezit rostoucí vliv Číny v regionu.

    Dohoda mimo jiné zabraňuje Číně získat v PNG přístup k infrastruktuře, jaký má již na jiných tichomořských ostrovech. Součástí ujednání je také možnost, aby až 10 000 obyvatel Papuy-Nové Guineje mohlo sloužit v australské armádě a následně získat australské občanství.

    Takzvaná Pukpukská smlouva – pojmenovaná podle slova pro „krokodýla“ v kreolštině používané v PNG – stanovuje, že ozbrojený útok na jednu ze zemí by byl považován za hrozbu pro mír a bezpečnost druhé. Obě země se proto zavazují jednat společně, aby čelily společnému nebezpečí. Dohoda rovněž rozšiřuje spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a zpravodajství

    Zdroj: BBC(Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media