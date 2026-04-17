Náměstkyně generálního tajemníka NATO pro obranný průmysl, inovace a vyzbrojování Tarja Jaakkola k tomu uvedla: „Prohloubení naší koordinace v oblasti obranného průmyslu s Austrálií, jedním z nejbližších partnerů NATO, posiluje naši interoperabilitu, podporuje obranněprůmyslovou základnu a zvyšuje naši schopnost čelit současnému bezpečnostnímu prostředí.“
První pracovní dialog se zaměřil na způsoby, jak posílit spolupráci mezi NATO a Austrálií, a to mimo jiné prostřednictvím nadnárodních projektů a standardizace. Jednání se věnovalo také bezpečnosti dodavatelských řetězců, doplňování zásob zbraní, vesmíru a dalším možným oblastem společného vývoje a koprodukce.
Organizace NATO pro podporu a zadávání veřejných zakázek (NSPO) a Austrálie navíc loni podepsaly partnerskou dohodu, která Austrálii umožňuje zapojit se do široké škály akvizičních aktivit NATO.
Zdroj: NATO (USA)