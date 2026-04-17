    NATO a Austrálie jednají o spolupráci v obranném průmyslu

    17. dubna 2026  14:49
    Severoatlantická aliance uspořádala první specializované jednání s australským ministerstvem obrany, na němž obě strany projednaly možnosti posílení spolupráce a kapacit v oblasti obranného průmyslu.  

    Australská fregata HMAS Warramunga s americkou bojovou lodí USS Mobile | foto: @Australian_Navy

    Náměstkyně generálního tajemníka NATO pro obranný průmysl, inovace a vyzbrojování Tarja Jaakkola k tomu uvedla: „Prohloubení naší koordinace v oblasti obranného průmyslu s Austrálií, jedním z nejbližších partnerů NATO, posiluje naši interoperabilitu, podporuje obranněprůmyslovou základnu a zvyšuje naši schopnost čelit současnému bezpečnostnímu prostředí.“

    První pracovní dialog se zaměřil na způsoby, jak posílit spolupráci mezi NATO a Austrálií, a to mimo jiné prostřednictvím nadnárodních projektů a standardizace. Jednání se věnovalo také bezpečnosti dodavatelských řetězců, doplňování zásob zbraní, vesmíru a dalším možným oblastem společného vývoje a koprodukce.

    Organizace NATO pro podporu a zadávání veřejných zakázek (NSPO) a Austrálie navíc loni podepsaly partnerskou dohodu, která Austrálii umožňuje zapojit se do široké škály akvizičních aktivit NATO.

    Zdroj: NATO (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

