Jde o první vojenské letadlo navržené v Austrálii po více než 50 letech, které má doprovázet pilotované stroje na vzdálenost přes 3 700 kilometrů. Rozhodnutí přišlo po prvním ostrém testu, při němž Ghost Bat úspěšně odpálil řízenou střelu AIM-120 na vzdušný cíl.
Oznámení kontraktu se časově krylo s jednáním ministrů obrany a zahraničí USA a Austrálie ve Washingtonu, kde se spojenci dohodli na společné výrobě a údržbě hypersonických střel s plochou dráhou letu na australském území a na posílení rotací amerických bombardérů a dalších letounů na severu země. Canberra zároveň plánuje v příští dekádě investovat 10 miliard australských dolarů do dronů a už dříve oznámila nákup flotily autonomních podmořských prostředků Ghost Shark, aby lépe chránila rozsáhlé pobřeží a severní oceány.
