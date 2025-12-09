natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Austrálie nakupuje bojové drony Ghost Bat

    9. prosince 2025  19:30
    Austrálie uzavřela s firmou Boeing Defense Australia kontrakt v hodnotě 1,4 miliardy australských dolarů na šest operačních dronů MQ-28A Ghost Bat pro své ozbrojené síly.  

    Australská fregata HMAS Warramunga s americkou bojovou lodí USS Mobile | foto: @Australian_Navy

    Jde o první vojenské letadlo navržené v Austrálii po více než 50 letech, které má doprovázet pilotované stroje na vzdálenost přes 3 700 kilometrů. Rozhodnutí přišlo po prvním ostrém testu, při němž Ghost Bat úspěšně odpálil řízenou střelu AIM-120 na vzdušný cíl.

    Oznámení kontraktu se časově krylo s jednáním ministrů obrany a zahraničí USA a Austrálie ve Washingtonu, kde se spojenci dohodli na společné výrobě a údržbě hypersonických střel s plochou dráhou letu na australském území a na posílení rotací amerických bombardérů a dalších letounů na severu země. Canberra zároveň plánuje v příští dekádě investovat 10 miliard australských dolarů do dronů a už dříve oznámila nákup flotily autonomních podmořských prostředků Ghost Shark, aby lépe chránila rozsáhlé pobřeží a severní oceány.

    Zdroj: Al Arabiya English (Saúdská Arábie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media