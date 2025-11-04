Podle něj Čína provádí největší vojenské posilování na světě, aniž by poskytovala strategické ujištění ostatním státům, což vyvolává potřebu reakce ze strany Austrálie i dalších zemí regionu. Marles vystoupil na konferenci Indo-Pacific v Sydney.
Austrálie podle ministra zvyšuje své obranné výdaje a buduje schopnější, smrtelnější a dálkově působící námořnictvo. Plán zahrnuje nákup fregat z Japonska, vývoj bezosádkových ponorek ve spolupráci s americkou společností Anduril a rozšíření loděnic na Indickém oceánu.
Sydney také čelí tlaku veřejnosti – u konferenčního centra se sešlo asi sto demonstrantů, z nichž deset bylo zadrženo. Austrálie nedávno protestovala u Pekingu poté, co čínský stíhací letoun vypustil světlice poblíž hlídkového letadla australského námořnictva.
Konference se účastní desítky náčelníků námořnictva a pobřežní stráže ze Spojených států, Japonska, Filipín, Singapuru a tichomořských ostrovních států. Setkání probíhá v době, kdy se Austrálie připravuje na budování flotily jaderných ponorek spolu s USA a Velkou Británií v rámci partnerství AUKUS. Na akci vystavují také izraelské firmy.
Zdroj: Reuters(Velká Británie)