natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Austrálie varuje před čínským zbrojením a chystá reakci

    4. listopadu 2025  17:34
    Australský ministr obrany Richard Marles uvedl, že rostoucí aktivity australských ozbrojených sil na ochranu námořních obchodních tras, včetně Jihočínského a Východočínského moře, jsou stále rizikovější.  

    Australská fregata HMAS Warramunga s americkou bojovou lodí USS Mobile | foto: @Australian_Navy

    Podle něj Čína provádí největší vojenské posilování na světě, aniž by poskytovala strategické ujištění ostatním státům, což vyvolává potřebu reakce ze strany Austrálie i dalších zemí regionu. Marles vystoupil na konferenci Indo-Pacific v Sydney.

    Austrálie podle ministra zvyšuje své obranné výdaje a buduje schopnější, smrtelnější a dálkově působící námořnictvo. Plán zahrnuje nákup fregat z Japonska, vývoj bezosádkových ponorek ve spolupráci s americkou společností Anduril a rozšíření loděnic na Indickém oceánu.

    Sydney také čelí tlaku veřejnosti – u konferenčního centra se sešlo asi sto demonstrantů, z nichž deset bylo zadrženo. Austrálie nedávno protestovala u Pekingu poté, co čínský stíhací letoun vypustil světlice poblíž hlídkového letadla australského námořnictva.

    Konference se účastní desítky náčelníků námořnictva a pobřežní stráže ze Spojených států, Japonska, Filipín, Singapuru a tichomořských ostrovních států. Setkání probíhá v době, kdy se Austrálie připravuje na budování flotily jaderných ponorek spolu s USA a Velkou Británií v rámci partnerství AUKUS. Na akci vystavují také izraelské firmy.

    Zdroj: Reuters(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media