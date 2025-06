„To, co jsme viděli, je největší nárůst vojenských schopností a konvenční výzbroje ze strany jakéhokoli státu od konce druhé světové války,“ uvedl Marles na bezpečnostním summitu v Singapuru. Dodal, že nejde pouze o rozsah výzbroje, ale o to, že probíhá „bez strategické transparentnosti a bez jasného strategického záměru“. Austrálie podle něj poskytuje plnou otevřenost, například zveřejněním své obranné strategie, a „to je to, co bychom rádi viděli i od Číny“.

Filipínský ministr obrany Gilberto Teodoro na summitu označil čínské chování v Jihočínském moři za „naprosto nezodpovědné a bezohledné“ a prohlásil, že je svět nemůže tolerovat. Připojil se k výzvám k obraně mezinárodního řádu a ocenil roli Spojených států amerických a Evropy jako klíčových obránců svobody.

Americký ministr obrany Pete Hegseth na summitu označil Čínu za hegemonní mocnost a varoval Tchaj-wan, že pro něj představuje bezprostřední bezpečnostní hrozbu. Čína v reakci obvinila USA z podkopávání stability v asijsko-pacifickém regionu. Také odmítla srovnání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, podle nějž by byla případná obrana Tchaj-wanu jeho spojenci stejná jako současná obrana Ukrajiny. Podle Číny je ale Tchaj-wan výhradně vnitrostátní záležitostí a ostatní státy nemají právo se do ní vměšovat.

Zdroj: BBC (Velká Británie)