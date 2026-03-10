natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Austrálie vyšle průzkumný letoun a střely do Perského zálivu

    10. března 2026  12:10
    Austrálie nasadí do oblasti Perského zálivu průzkumný letoun E-7A Wedgetail a poskytne Spojeným arabským emirátům střely středního dosahu vzduch-vzduch.  

    Letoun E-7A Wedgetail australského letectva | foto: Royal Australian Air Force

    Podle premiéra Anthonyho Albaneseho má nasazení posílit ochranu vzdušného prostoru a pomoci zajistit bezpečnost v regionu během zvyšujícího se napětí na Blízkém východě.

    Letoun a doprovodný personál australských ozbrojených sil budou v regionu působit zpočátku čtyři týdny a jejich úkolem bude průzkum a podpora kolektivní obrany států Perského zálivu. Rozhodnutí následovalo po jednáních s prezidentem Spojených arabských emirátů Muhammadem bin Zájidem an-Nahjánem a po žádostech regionálních partnerů.

    Premiér zároveň uvedl, že Austrálie neplánuje nasazení pozemních jednotek ani útočné operace proti Íránu. Podle vlády je hlavním cílem ochrana australských občanů v regionu, kde žije více než 20 000 Australanů ve Spojených arabských emirátech a přibližně 115 000 v celém regionu.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media