Podle premiéra Anthonyho Albaneseho má nasazení posílit ochranu vzdušného prostoru a pomoci zajistit bezpečnost v regionu během zvyšujícího se napětí na Blízkém východě.
Letoun a doprovodný personál australských ozbrojených sil budou v regionu působit zpočátku čtyři týdny a jejich úkolem bude průzkum a podpora kolektivní obrany států Perského zálivu. Rozhodnutí následovalo po jednáních s prezidentem Spojených arabských emirátů Muhammadem bin Zájidem an-Nahjánem a po žádostech regionálních partnerů.
Premiér zároveň uvedl, že Austrálie neplánuje nasazení pozemních jednotek ani útočné operace proti Íránu. Podle vlády je hlavním cílem ochrana australských občanů v regionu, kde žije více než 20 000 Australanů ve Spojených arabských emirátech a přibližně 115 000 v celém regionu.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)