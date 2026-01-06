Nově se hlavním kritériem stává poměr obvodu pasu k výšce (WHtR), který má lépe odrážet zdravotní stav a skutečnou fyzickou připravenost dané osoby. Změna, zavedená na konci roku 2025, reaguje na dlouhodobou kritiku starého systému, jenž často penalizoval svalnaté, ale fyzicky zdatné příslušníky ozbrojených sil.
Nový standard už zavedlo americké námořnictvo a od ledna 2026 se k němu připojila i námořní pěchota. Ta zároveň přechází u bojových specializací na genderově neutrální fyzické testy založené na jednotném, přísnějším standardu. Podobným směrem se už dříve vydalo i americké letectvo.
Důvody ke změně jsou jak zdravotní, tak i administrativní: WHtR více souvisí s riziky kardiovaskulárních a metabolických onemocnění než samotná hmotnost; nový systém má také zjednodušit administrativu, omezit spory při měření a snížit negativní dopady na kariéru vojáků. Vedení armády zároveň zdůrazňuje, že testy mají mít ryze zdravotní, a tudíž podpůrný charakter a neměly by se stát příčinou k trestu.
Zdroj: Military.com (USA)