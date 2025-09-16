Ministerstvo obrany je dlouhodobě kritizováno za svou roli neefektivního zákazníka – za příliš úzké zaměření na jednotlivé produkty, pomalé zavádění inovací i za neúspěšné uvedení některých technologií na trh.
Cílem programu Fuze je každoročně investovat 750 milionů dolarů do začínajících, netradičních či technologicky špičkových firem prostřednictvím čtyř existujících iniciativ: programu xTech, programu Small Business Innovation Research (SBIR), iniciativy Tech Maturation Initiative (TMI) a kanceláře Manufacturing Technology (ManTech).
Zdroj: Axios(USA)