natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americká armáda spustila nový program pro zavádění inovativních technologií

    16. září 2025  23:07
    Americká armáda spustila program „Fuze“, inspirovaný snahou náměstka ministra obrany Dana Driscolla vnést do procesu testování a pořizování nejnovějších zbraní a technologií principy rizikového kapitálu.  

    Umělá inteligence a další převratné technologie změní společnost, bezpečnostní prostředí i podobu konfliktů. Ilustrační snímek | foto: U.S. Marine Corps

    Ministerstvo obrany je dlouhodobě kritizováno za svou roli neefektivního zákazníka – za příliš úzké zaměření na jednotlivé produkty, pomalé zavádění inovací i za neúspěšné uvedení některých technologií na trh.

    Cílem programu Fuze je každoročně investovat 750 milionů dolarů do začínajících, netradičních či technologicky špičkových firem prostřednictvím čtyř existujících iniciativ: programu xTech, programu Small Business Innovation Research (SBIR), iniciativy Tech Maturation Initiative (TMI) a kanceláře Manufacturing Technology (ManTech).

    Zdroj: Axios(USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media