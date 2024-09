K incidentu došlo během tříletého výročí od smrti 13 vojáků, kteří pomáhali při stahování amerických vojsk z Afghánistánu. Trump se vzpomínkové akce zúčastnil na přání členů rodiny jednoho z pozůstalých.

Podle americké armády, která má hřbitov na starosti, a federálních zákonů jsou jakékoliv politické aktivity na půdě hřbitova zakázány. Areál je posvátným místem a posledním odpočinkem zesnulých vojáků, kteří zemřeli ve službě a měl by sloužit pouze k zachování jejich památky.

„Připomnělo mi to, co tyto hroby znamenají pro nás všechny Američany a že tito mladí lidé odešli daleko od svých domovů, aby sloužili své zemi a obětovali své životy. A nikdy by neměli být zneužíváni z jakéhokoli důvodu a pro jakoukoli ideologii, politickou nebo náboženskou,“ uvedl vojenský kaplan ve výslužbě a episkopální kněz David Peters.

Zdroj: National Public Radio (USA)