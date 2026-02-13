natoaktual.cz

    13. února 2026  15:21
    Severoatlantická aliance oznámila zahájení nové arktické mise Arktická stráž (Arctic Sentry).  

    Kanadská válečná loď v Arktidě | foto: Kanadské ministerstvo obrany

    Zatím jde však především o formální krok na papíře. Oznámení přichází v době, kdy se západní spojenci snaží uklidnit napětí vyvolané výroky o možné americké invazi do Grónska.

    Operace navazuje na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, které se minulý měsíc uskutečnilo v Davosu. Oba se zde shodli, že Aliance by měla převzít větší kolektivní odpovědnost za obranu arktického regionu, a to s ohledem na rostoucí ruskou vojenskou aktivitu i sílící zájem Číny.

    Podle dánského obranného velení, však Arctic Sentry zatím nepředstavuje novou samostatnou operaci. Jde spíše o zastřešující označení pro dva již existující projekty NATO – Arctic Endurance a Cold Response – které mají posloužit jako základ pro případná budoucí nasazení.

    Cvičení Cold Response je pravidelné manévrové cvičení vedené Norskem, probíhající v Norsku, Švédsku a Finsku za účasti přibližně 25 000 vojáků, včetně amerických jednotek. Program Arctic Endurance iniciovalo Dánsko společně s tzv. „koalicí ochotných“ s cílem posílit obranu arktické oblasti.

    Operace Arctic Sentry má být koordinována ze společného velitelství NATO v Norfolku, zatím však nemá určeného konkrétního velitele.

    Zdroj: EUobserver (Belgie)

    aam; natoaktual.cz

