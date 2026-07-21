V reakci na oznámení koalice vedená Saúdskou Arábií uvedla, že na blokádu odpoví silou. Současně začala zavádět bezpečnostní opatření pro svoje plavidla v průlivu Báb al-Mandab, který se po faktickém uzavření Hormuzského průlivu stal pro Saúdskou Arábii klíčovou tranzitní cestou pro export ropy.
Hútíové vyhlásili blokádu navzdory náznakům, že by se Teherán a Washington mohly vrátit k jednacímu stolu, aby zastavily zhoršující se cyklus útoků.
Írán na Hútíe dlouhodobě naléhal, aby v případě pokračujících amerických úderů na íránské energetické sítě uzavřeli průliv Báb al-Mandab, který tvoří vstup do Rudého moře. Úplné uzavření průlivu by snížilo globální dodávky ropy o sedm procent, jelikož by většina saúdskoarabské ropy nebyla schopna opustit region.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)