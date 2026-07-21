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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Hútíové oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie

    21. července 2026  20:03
    Jemenská militantní skupina Hútíů, spojenec Íránu, vyhlásila námořní blokádu Saúdské Arábie. Krok povstalců může otevřít novou frontu proti Spojeným státům americkým v jejich válce proti Íránu a zvýšit hrozbu pro globální dodávky energií a obchod i mimo oblast Perského zálivu.  

    Protilodní balistická střela vypálená z území Jemenu zasáhla nákladní loď True Confidence 6. března 2024. Při útoku byli tři námořníci zabiti a další čtyři zraněni. | foto: @CENTCOM

    V reakci na oznámení koalice vedená Saúdskou Arábií uvedla, že na blokádu odpoví silou. Současně začala zavádět bezpečnostní opatření pro svoje plavidla v průlivu Báb al-Mandab, který se po faktickém uzavření Hormuzského průlivu stal pro Saúdskou Arábii klíčovou tranzitní cestou pro export ropy.

    Hútíové vyhlásili blokádu navzdory náznakům, že by se Teherán a Washington mohly vrátit k jednacímu stolu, aby zastavily zhoršující se cyklus útoků.

    Írán na Hútíe dlouhodobě naléhal, aby v případě pokračujících amerických úderů na íránské energetické sítě uzavřeli průliv Báb al-Mandab, který tvoří vstup do Rudého moře. Úplné uzavření průlivu by snížilo globální dodávky ropy o sedm procent, jelikož by většina saúdskoarabské ropy nebyla schopna opustit region.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    rku; natoaktual.cz

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