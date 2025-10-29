Půjde o druhý významný summit NATO pořádaný Tureckem od roku 2004, kdy se konalo zasedání v Istanbulu.
Program jednání se zaměří na posílení obranných schopností Aliance, modernizaci ozbrojených sil, přípravu na kybernetické útoky a energetickou nejistotu, ale také na oživení transatlantické spolupráce a zvýšení schopnosti NATO reagovat na regionální krize a globální bezpečnostní výzvy.
Očekává se účast hlav států a předsedů vlád všech členských zemí NATO, přičemž některé partnerské země se mohou zapojit v roli pozorovatelů. Mezi lídry, kteří se pravděpodobně summitu zúčastní, by měl být i americký prezident Donald Trump.
Podle deníku Hürriyet se zároveň diskutuje o možném bilaterálním setkání mezi Trumpem a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, které by se mohlo uskutečnit před nebo po samotném summitu v prezidentském komplexu.
Zdroj: Hürriyet Daily News (Turecko)