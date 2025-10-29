natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ankara se připravuje na příští summit NATO

    29. října 2025  12:51
    Ankara zintenzivňuje bezpečnostní a logistické přípravy na summit lídrů Severoatlantické aliance, který se uskuteční 7. a 8. července příštího roku v prezidentském komplexu v Ankaře.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Půjde o druhý významný summit NATO pořádaný Tureckem od roku 2004, kdy se konalo zasedání v Istanbulu.

    Program jednání se zaměří na posílení obranných schopností Aliance, modernizaci ozbrojených sil, přípravu na kybernetické útoky a energetickou nejistotu, ale také na oživení transatlantické spolupráce a zvýšení schopnosti NATO reagovat na regionální krize a globální bezpečnostní výzvy.

    Očekává se účast hlav států a předsedů vlád všech členských zemí NATO, přičemž některé partnerské země se mohou zapojit v roli pozorovatelů. Mezi lídry, kteří se pravděpodobně summitu zúčastní, by měl být i americký prezident Donald Trump.

    Podle deníku Hürriyet se zároveň diskutuje o možném bilaterálním setkání mezi Trumpem a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, které by se mohlo uskutečnit před nebo po samotném summitu v prezidentském komplexu.

    Zdroj: Hürriyet Daily News (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media