Podle předsedy Ankarské turistické asociace Berkera Bülbüloğlua summit přivede do města zahraniční novináře, státníky, diplomaty i další významné hosty a pomůže zviditelnit místní kulturu, gastronomii a turistické atrakce. Bülbüloğlu zdůraznil, že Ankara se postupně mění z administrativního centra na destinaci pro kongresovou turistiku, mezinárodní akce a kulturní události.
Před summitem bylo zároveň znovu otevřeno letiště Ankara, které dříve sloužilo vojenskému letectvu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan uvedl, že letiště, nové silniční napojení a související infrastruktura zajistí delegacím přímý přístup na summit NATO ve dnech 7. a 8. července.
Modernizované letiště disponuje prodlouženou ranvejí, novými odbavovacími plochami a kapacitou pro širokotrupá letadla i oficiální státní lety. Podle turecké vlády mají nové dopravní projekty usnadnit pohyb delegací a posílit dopravní infrastrukturu hlavního města.
Zdroj: Hurriyet Daily News (Turecko), TRT World (Turecko)