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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ankara očekává ekonomický přínos summitu NATO

    17. června 2026  16:19
    Představitelé turistického a průmyslového sektoru v Ankaře uvedli, že červencový summit Severoatlantické aliance může výrazně posílit mezinárodní postavení turecké metropole.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Podle předsedy Ankarské turistické asociace Berkera Bülbüloğlua summit přivede do města zahraniční novináře, státníky, diplomaty i další významné hosty a pomůže zviditelnit místní kulturu, gastronomii a turistické atrakce. Bülbüloğlu zdůraznil, že Ankara se postupně mění z administrativního centra na destinaci pro kongresovou turistiku, mezinárodní akce a kulturní události.

    Před summitem bylo zároveň znovu otevřeno letiště Ankara, které dříve sloužilo vojenskému letectvu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan uvedl, že letiště, nové silniční napojení a související infrastruktura zajistí delegacím přímý přístup na summit NATO ve dnech 7. a 8. července.

    Modernizované letiště disponuje prodlouženou ranvejí, novými odbavovacími plochami a kapacitou pro širokotrupá letadla i oficiální státní lety. Podle turecké vlády mají nové dopravní projekty usnadnit pohyb delegací a posílit dopravní infrastrukturu hlavního města.

    Zdroj: Hurriyet Daily News (Turecko), TRT World (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

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