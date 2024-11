Současně obhajovala své rozhodnutí zablokovat v roce 2008 vstup Ukrajiny do NATO, přičemž zdůraznila, že tím zabránila dřívějšímu vypuknutí války s Ruskem.

Angela Merkel vedla Německo 16 let, během nichž čelila řadě významných krizí, včetně globální finanční krize, migrační krize v roce 2015 a ruské anexe Krymu v roce 2014. V rozhovoru v Berlíně byla pevná ve své obhajobě politických rozhodnutí. „Věřím, že válka na Ukrajině by vypukla dříve a byla by mnohem horší, kdyby Kyjev zahájil proces vstupu do NATO v roce 2008,“ uvedla.

Přestože byla Merkel během svého působení v úřadu velmi populární, nyní čelí kritice. Nedávno vydala své paměti nazvané Svoboda a načasování publikace vzbudilo pozornost. V knize obhajuje svou snahu udržet mírovou spolupráci s Ruskem, i když Vladimir Putin zahájil rozsáhlou invazi na Ukrajinu jen několik měsíců po jejím odchodu z funkce.

Zdroj: BBC(Velká Británie)