    Britská analýza: NATO může ochromit výrobu ruských letounů Suchoj

    11. listopadu 2025  10:59
    Západní státy mohou využít slabin v dodavatelských řetězcích ruského leteckého průmyslu a zpřísněním sankcí zásadně omezit výrobu stíhacích letounů Suchoj.  

    Ruský letoun Su-34 nad Baltem | foto: NATO Photos

    Uvádí to nová zpráva britského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI), kterou zveřejnil časopis Newsweek. Analytici Jack Watling a Nikolay Staykov upozorňují, že Moskva je navzdory silné domácí výrobní základně ve vysoké míře závislá na dovážených materiálech a součástech. Tato závislost činí ruské letectvo zranitelným vůči narušení dodávek či prodlevám ve výrobě.

    Podle RUSI je nejohroženější konstrukční kancelář Suchoj, která vyrábí letouny Su-30, Su-34, Su-35 či stíhačku páté generace Su-57. Rusko má přitom potíže s nahrazováním zahraničních technologií a v některých oblastech je na dovozech ještě závislejší než dříve. Zatímco dřívější zákazníci, například Indie, dávají přednost západním letounům, Moskva čelí i tlaku nových sankcí Spojených států, Velké Británie a Evropské unie. „Členské státy NATO by měly zvážit svou nabídku, aby mohly konkurovat Rusku – a co je ještě důležitější, Číně – v zemích, které brzy budou muset modernizovat své stárnoucí letecké flotily,“ uvádějí autoři ve své analýze.

    Zpráva doporučuje zaměřit sankce na nižší články dodavatelského řetězce, které dodávají komponenty z Evropy, a podpořit Ukrajinu v úderech na průmyslové podniky vyrábějící letecké technologie.

    Autoři také upozorňují, že odliv odborníků z Ruska by mohl oslabit jeho schopnost udržet letecký průmysl v chodu. Podle RUSI by zpochybnění spolehlivosti ruských letounů mohlo narušit miliardové exportní kontrakty a oslabit postavení Ruska na globálním zbrojním trhu.

    Zdroj: The Newsweek (USA)

    vst; natoaktual.cz

