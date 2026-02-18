natoaktual.cz

    Americká armáda: 11 lidí zahynulo při útocích na údajná plavidla s drogami

    18. února 2026  15:40
    Americká armáda uvedla, že při opakovaných útocích na tři lodě podezřelé z obchodu s drogami ve východním Pacifiku a Karibiku zahynulo celkem jedenáct lidí.  

    Americký úder na člun u pobřeží Venezuely, který podle Pentagonu pašoval drogy | foto: @DeptofWar

    Podle úředníků byli všichni zabití označeni jako „narkoteroristé“. Čtyři osoby zemřely na první lodi ve východním Pacifiku, další čtyři na druhé lodi ve stejné oblasti a tři na třetím plavidle v Karibiku.

    Administrativa prezidenta Donalda Trumpa od září provedla v Karibském moři a Tichém oceánu více než 40 smrtících úderů proti lodím, které jsou podezřelé z pašování drog. „Zpravodajské služby potvrdily, že tato plavidla se pohybovala po známých trasách používaných k obchodování s drogami a byla zapojena do aktivit s tímto obchodem spojených,“ uvedlo americké Jižní velitelství na sociálních sítích.

    Americké síly od září systematicky cílí na plavidla podezřelá z pašování drog přes Karibik a východní Pacifik. Frekvence útoků však podle dostupných informací znatelně poklesla poté, co americké síly začátkem ledna zadržely venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kterého Trumpova administrativa obvinila ze spolupráce s drogovými skupinami.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    natoaktual.cz

