Podle úředníků byli všichni zabití označeni jako „narkoteroristé“. Čtyři osoby zemřely na první lodi ve východním Pacifiku, další čtyři na druhé lodi ve stejné oblasti a tři na třetím plavidle v Karibiku.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa od září provedla v Karibském moři a Tichém oceánu více než 40 smrtících úderů proti lodím, které jsou podezřelé z pašování drog. „Zpravodajské služby potvrdily, že tato plavidla se pohybovala po známých trasách používaných k obchodování s drogami a byla zapojena do aktivit s tímto obchodem spojených,“ uvedlo americké Jižní velitelství na sociálních sítích.
Americké síly od září systematicky cílí na plavidla podezřelá z pašování drog přes Karibik a východní Pacifik. Frekvence útoků však podle dostupných informací znatelně poklesla poté, co americké síly začátkem ledna zadržely venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kterého Trumpova administrativa obvinila ze spolupráce s drogovými skupinami.
Zdroj: BBC (Velká Británie)