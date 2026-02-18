natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americké síly dorazily do Nigérie, aby pomohly s výcvikem vojáků

    18. února 2026  15:41
    Nigerijská armáda oznámila, že do země dorazilo přibližně 100 amerických vojáků spolu s technickým vybavením, aby pomohli s výcvikem nigerijských sil v boji proti islamistickým militantům a dalším ozbrojeným skupinám.  

    Nigerijské protiteroristické síly | foto: @HQNigerianArmy

    Nasazení následovalo poté, co nigerijská vláda oficiálně požádala Spojené státy o podporu v oblasti výcviku, technické pomoci a sdílení zpravodajských informací. Tento krok zároveň přichází po období napětí mezi oběma zeměmi, které vyvolalo prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že Nigérie údajně nedostatečně chrání křesťany před násilím, které označil za genocidu.

    V prosinci zahájily americké síly letecké údery proti militantům napojeným na Islámský stát v severozápadní Nigérii. Minulý měsíc po jednáních s nigerijskými představiteli v Abuji velitel amerického Afrického velitelství (AFRICOM) potvrdil, že v Nigérii působí malý tým amerických vojenských důstojníků zaměřený na zpravodajskou podporu.

    Nigérie dlouhodobě čelí konfliktu s desítkami ozbrojených skupin, které soupeří o kontrolu nad územím. Mezi nimi jsou i islamistické organizace, jako je domácí Boko Haram a její odštěpená frakce Islámský stát v Západní Africe.

    Zdroj: NBC News (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media