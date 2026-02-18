Nasazení následovalo poté, co nigerijská vláda oficiálně požádala Spojené státy o podporu v oblasti výcviku, technické pomoci a sdílení zpravodajských informací. Tento krok zároveň přichází po období napětí mezi oběma zeměmi, které vyvolalo prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že Nigérie údajně nedostatečně chrání křesťany před násilím, které označil za genocidu.
V prosinci zahájily americké síly letecké údery proti militantům napojeným na Islámský stát v severozápadní Nigérii. Minulý měsíc po jednáních s nigerijskými představiteli v Abuji velitel amerického Afrického velitelství (AFRICOM) potvrdil, že v Nigérii působí malý tým amerických vojenských důstojníků zaměřený na zpravodajskou podporu.
Nigérie dlouhodobě čelí konfliktu s desítkami ozbrojených skupin, které soupeří o kontrolu nad územím. Mezi nimi jsou i islamistické organizace, jako je domácí Boko Haram a její odštěpená frakce Islámský stát v Západní Africe.
