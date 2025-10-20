Oznámení přišlo dva dny poté, co americké síly provedly pátý smrtící útok v Karibiku proti malé lodi obviněné z pašování drog. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tyto akce obhajuje s tím, že s údajnými pašeráky je třeba nakládat jako s nelegálními bojovníky. Na Kapitolu však sílí kritika – republikáni žádají detailnější vysvětlení právního rámce zásahů, zatímco demokraté tvrdí, že operace porušují domácí i mezinárodní právo.
Holsey ve svém prohlášení poděkoval za 37 let služby a ocenil práci svého týmu. „Admirál Holsey prokázal neochvějnou oddanost poslání, lidem i zemi,“ napsal ministr obrany Hegseth na síti. Pentagon k plánovanému odchodu admirála neuvedl další podrobnosti.
Zdroj: Military.com (USA)