natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americký špionážní letoun spatřen nad ruským Kaliningradem

    9. října 2025  16:06
    Špionážní letoun amerického letectva RC-135U byl spatřen, jak krouží nad ruskou exklávou Kaliningrad. Data ze sledování letu ukazují, že americké letadlo vzlétlo z Velké Británie, přeletělo nad pobaltskými státy a poté během sedmihodinového letu Kaliningrad obletělo. Tento typ letadla je navržen pro sběr elektronických informací o nepřátelských radarových a komunikačních systémech.  

    Snímek ruské letecké základny v kaliningradské oblasti | foto: Google Earth

    Kaliningrad je domovem ruské Baltské flotily a pokročilých raketových systémů. Probíhající narušení vzdušného prostoru způsobené rušením GPS bylo také vysledováno k tajné základně v oblasti. Zjevná americká špionážní mise přichází po nedávném nárůstu incidentů hybridní války spojených s Ruskem v evropských státech NATO, z nichž mnohé zahrnovaly podezřelou aktivitu dronů a narušení vzdušného prostoru.

    Ačkoli účel úterní mise nebyl oficiálně potvrzen, server FlightRadar24 informoval, že stejné letadlo – volací značka JAKE37 – kroužilo nad Kaliningradem minulý čtvrtek, což se shodovalo s vpády dronů, které narušily provoz mnichovského letiště.

    Zdroj: Telewizja Polska (Polsko)

    natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media