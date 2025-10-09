Kaliningrad je domovem ruské Baltské flotily a pokročilých raketových systémů. Probíhající narušení vzdušného prostoru způsobené rušením GPS bylo také vysledováno k tajné základně v oblasti. Zjevná americká špionážní mise přichází po nedávném nárůstu incidentů hybridní války spojených s Ruskem v evropských státech NATO, z nichž mnohé zahrnovaly podezřelou aktivitu dronů a narušení vzdušného prostoru.
Ačkoli účel úterní mise nebyl oficiálně potvrzen, server FlightRadar24 informoval, že stejné letadlo – volací značka JAKE37 – kroužilo nad Kaliningradem minulý čtvrtek, což se shodovalo s vpády dronů, které narušily provoz mnichovského letiště.
Zdroj: Telewizja Polska (Polsko)