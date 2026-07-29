Návrh zákona nesoucí jméno zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama míří na ruský energetický sektor, finanční instituce i takzvanou stínovou flotilu tankérů obcházejících stávající omezení. Zároveň dává prezidentu Donaldu Trumpovi pravomoc uvalit až stoprocentní cla na zboží ze zemí, které od Ruska nakupují ropu a plyn.
Hlasování předcházela návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu. Ten se zúčastnil pohřbu senátora Grahama, jednal s prezidentem Trumpem v Bílém domě a následně vystoupil před americkými senátory. Podle předkladatelů mají nové sankce omezit schopnost Ruska financovat válku na Ukrajině. Na žádost Bílého domu návrh zároveň rozšiřuje sankční pravomoci vůči energetickému a zbrojnímu sektoru Íránu.
Část demokratických zákonodárců však varuje, že rozsáhlá celní oprávnění dávají prezidentovi příliš velkou pravomoc a mohou zvýšit náklady amerických spotřebitelů i poškodit evropské spojence. Protože Sněmovna reprezentantů už zahájila letní přestávku, o definitivním schválení zákona se bude jednat nejdříve v září.
Zdroj: France 24 (Francie)