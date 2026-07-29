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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americký Senát schválil rozsáhlé sankce proti Rusku

    29. července 2026  14:39
    Americký Senát učinil první krok k přijetí nového balíku sankcí zaměřeného na ruské energetické příjmy, když schválil zahájení jeho projednávání poměrem 86 ku 12 hlasům.  

    Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Návrh zákona nesoucí jméno zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama míří na ruský energetický sektor, finanční instituce i takzvanou stínovou flotilu tankérů obcházejících stávající omezení. Zároveň dává prezidentu Donaldu Trumpovi pravomoc uvalit až stoprocentní cla na zboží ze zemí, které od Ruska nakupují ropu a plyn.

    Hlasování předcházela návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu. Ten se zúčastnil pohřbu senátora Grahama, jednal s prezidentem Trumpem v Bílém domě a následně vystoupil před americkými senátory. Podle předkladatelů mají nové sankce omezit schopnost Ruska financovat válku na Ukrajině. Na žádost Bílého domu návrh zároveň rozšiřuje sankční pravomoci vůči energetickému a zbrojnímu sektoru Íránu.

    Část demokratických zákonodárců však varuje, že rozsáhlá celní oprávnění dávají prezidentovi příliš velkou pravomoc a mohou zvýšit náklady amerických spotřebitelů i poškodit evropské spojence. Protože Sněmovna reprezentantů už zahájila letní přestávku, o definitivním schválení zákona se bude jednat nejdříve v září.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    maj; natoaktual.cz

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