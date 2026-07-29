Hlasování skončilo poměrem 51 ku 47 hlasům podle stranické linie – republikáni nominaci podpořili, demokraté byli proti. Clayton převezme vedení osmnácti amerických zpravodajských agentur včetně CIA a FBI, které v posledních měsících procházejí personálními změnami a škrty.
Nominaci provázela kritika demokratů. Během senátního slyšení Clayton opakovaně odmítl jednoznačně potvrdit vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v roce 2020 a uvedl pouze, že výsledky byly oficiálně certifikovány. Opozice proto zpochybňuje jeho nezávislost a varuje před možným politickým tlakem administrativy Donalda Trumpa.
Clayton ve funkci nahradí Tulsi Gabbard, která v červnu rezignovala. Dočasně ji zastupoval Bill Pulte. Nový šéf zpravodajských služeb dříve působil jako předseda Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a také jako federální prokurátor.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)