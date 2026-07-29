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    Americký Senát schválil Jaye Claytona do čela zpravodajských služeb

    29. července 2026  14:47
    Americký Senát potvrdil nominaci Jaye Claytona do funkce ředitele Národních zpravodajských služeb USA.  

    ilustrační foto | foto: Ministerstvo obrany USA

    Hlasování skončilo poměrem 51 ku 47 hlasům podle stranické linie – republikáni nominaci podpořili, demokraté byli proti. Clayton převezme vedení osmnácti amerických zpravodajských agentur včetně CIA a FBI, které v posledních měsících procházejí personálními změnami a škrty.

    Nominaci provázela kritika demokratů. Během senátního slyšení Clayton opakovaně odmítl jednoznačně potvrdit vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v roce 2020 a uvedl pouze, že výsledky byly oficiálně certifikovány. Opozice proto zpochybňuje jeho nezávislost a varuje před možným politickým tlakem administrativy Donalda Trumpa.

    Clayton ve funkci nahradí Tulsi Gabbard, která v červnu rezignovala. Dočasně ji zastupoval Bill Pulte. Nový šéf zpravodajských služeb dříve působil jako předseda Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a také jako federální prokurátor.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    maj; natoaktual.cz

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