Podle 28bodového plánu, který tajně vznikl mezi Spojenými státy americkými a Ruskem, by se Ukrajina musela vzdát území na Donbase, uznat Krym a části Luhansku a Doněcku za ruské, současně by jí byl zakázán vstup do Severoatlantické aliance, dále by měla snížit počty členů ozbrojených sil na 600 tisíc vojáků a spoléhat se bezpečnostní záruky, které nejsou detailně popsány.
V návrhu dále stojí, že podmínkou pro mír je návrat Ruska do skupiny G8 spolu s uvolněním sankcí, které by mohly být obnoveny jen v případě další agrese. Kromě toho by 100 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv bylo vyčleněno na obnovu Ukrajiny, zatímco další část by byla investována do zvláštního americko-ruského investičního fondu zaměřeného na posílení vztahů a zvýšení společných zájmů, aby vznikla silná motivace nevracet se k válce.
Plán rovněž počítá, že by byla Záporožská jaderná elektrárna pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii a elektřina, kterou vyrábí, by byla sdílena mezi Ruskem a Ukrajinou. Návrh zahrnuje i konání voleb do sta dnů po ukončení války a vznik vzdělávacích programů na Ukrajině i v Rusku na podporu tolerance a porozumění mezi kulturami.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očekává, že bude o novém plánu v následujících dnech jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského musí dohoda zajistit důstojný mír, který bude respektovat nezávislost a suverenitu Ukrajiny. Opatrná reakce prezidenta Zelenského ostře kontrastuje s pobouřením některých ukrajinských představitelů, kteří nový plán okamžitě označili za faktický konec Ukrajiny jako nezávislého státu. Dokument v zásadě opakuje maximalistické ruské požadavky.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)