Podle dostupných záznamů USC od roku 2018 dodala nejméně 89 těl a UCSD mezi lety 2024 a 2026 převedla dalších 124 těl pro potřeby programu.
Při výcviku byla těla pomocí metody perfuze napojena na oběh umělé krve, aby co nejvěrněji napodobovala zranění z bojiště. Účastníci nacvičovali ošetřování střelných poranění i zranění způsobených výbuchy. USC označila kurz za vzdělávací program a uvedla, že izraelští účastníci byli zdravotnickým personálem, nikoli bojovníky.
Kontroverzi umocnilo zjištění, že dokumenty pro dárce neuváděly možnost využití těl k výcviku amerického či izraelského vojenského personálu. Rodinní příslušníci některých dárců uvedli, že by s takovým využitím ostatků jejich blízcí pravděpodobně nesouhlasili, a kritizovali nedostatečnou transparentnost univerzit.
Po zveřejnění zjištění někteří budoucí dárci své rozhodnutí darovat tělo odvolali. Síť University of California Health následně na svých webových stránkách upřesnila, že darovaná těla mohou být sdílena s jinými institucemi a využita i k výcviku vojenského zdravotnického personálu. Americké námořnictvo zároveň oznámilo záměr prodloužit smlouvy na tento program minimálně do roku 2029.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)