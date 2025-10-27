natoaktual.cz

    27. října 2025  15:22
    V krátkém časovém sledu se nad Jihočínským mořem zřítily dva letouny námořnictva Spojených států amerických během rutinních operací.  

    Vrtulník Seahawk amerického námořnictva nad americkou ponorkou USS Toledo a norskou ponorkou HNoMs Uredd během protiponorkového cvičení u Islandu | foto: MARCOM

    Do moře nejprve spadl vrtulník MH-60R Seahawk, který v oblasti operuje z paluby letadlové lodě USS Nimitz, krátce poté i stíhačka F/A-18F Super Hornet. Všech pět členů posádek bylo zachráněno, oznámilo americké tichomořské loďstvo. Vyšetřovatelé nyní zjišťují příčinu nehod, které se odehrály nad strategickými vodami, jež jsou dlouhodobým ohniskem napětí mezi Čínou a Spojenými státy.

    Americký prezident Donald Trump označil dvojí havárii za velmi neobvyklou a připustil možnost problémů s palivem. „Myslím si, že to mohlo být špatné palivo. Zjistíme to,“ uvedl při svém letu z Malajsie do Japonska. Havárie se staly v době Trumpova diplomatického turné po Asii, během něhož má jednat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem o obchodních vztazích.

    Napětí v oblasti roste i kvůli čínským nárokům na většinu území Jihočínského moře, které Peking prosazuje budováním vojenských základen na sporných útesech. Spojené státy udržují v regionu stálou přítomnost, aby podle svých vyjádření bránily svobodu plavby a podporovaly své spojence.

    Zdroj: CNN (USA)

    vst; natoaktual.cz

