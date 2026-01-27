natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americká armáda posiluje spolupráci s Nigérií v rámci širšího zaměření na IS

    27. ledna 2026  9:52
    Americká armáda zvyšuje dodávky materiálu a sdílení zpravodajských informací s Nigérií, uvedl zástupce velitele Africomu generál John Brennan.  

    Nigerijské protiteroristické síly | foto: @HQNigerianArmy

    Jde o součást širší snahy USA spolupracovat s africkými armádami proti militantům napojeným na Islámský stát (IS). Pentagon podle něj zároveň udržuje otevřené komunikační kanály s armádami v sahelských zemích řízených juntami – Burkina Faso, Nigeru a Mali.

    Brennan řekl, že za Trumpovy administrativy jsou USA mnohem agresivnější a s partnery cílí hlavně na hrozby spojené s IS. „Od Somálska po Nigérii je ten problémový okruh propojený. Takže se ho snažíme rozebrat a pak partnerům poskytnout informace, které potřebují,“ dodal. První zasedání společné pracovní skupiny USA–Nigérie v Abuje přišlo asi měsíc po překvapivých úderech na cíle spojené s IS na Vánoce v severozápadní Nigérii.

    Spolupráci ale doprovází diplomatický tlak USA kvůli tomu, co Trump označuje za masové zabíjení křesťanů. Abuja i nezávislí analytici tento rámec odmítají. Brennan uvedl, že americké zpravodajství nebude omezené jen na ochranu křesťanů a že podpora se má soustředit na sdílení informací pro nigerijské letecké údery v Sokoto i na severovýchodě, kde od roku 2009 zuří povstání Boko Haram. Dopad úderů je zatím nejasný a nigerijský ministr informací Mohammed Idris mluví o práci, která pokračuje.

    Zdroj: Al Arabiya English (Saúdská Arábie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media