Jde o součást širší snahy USA spolupracovat s africkými armádami proti militantům napojeným na Islámský stát (IS). Pentagon podle něj zároveň udržuje otevřené komunikační kanály s armádami v sahelských zemích řízených juntami – Burkina Faso, Nigeru a Mali.
Brennan řekl, že za Trumpovy administrativy jsou USA mnohem agresivnější a s partnery cílí hlavně na hrozby spojené s IS. „Od Somálska po Nigérii je ten problémový okruh propojený. Takže se ho snažíme rozebrat a pak partnerům poskytnout informace, které potřebují,“ dodal. První zasedání společné pracovní skupiny USA–Nigérie v Abuje přišlo asi měsíc po překvapivých úderech na cíle spojené s IS na Vánoce v severozápadní Nigérii.
Spolupráci ale doprovází diplomatický tlak USA kvůli tomu, co Trump označuje za masové zabíjení křesťanů. Abuja i nezávislí analytici tento rámec odmítají. Brennan uvedl, že americké zpravodajství nebude omezené jen na ochranu křesťanů a že podpora se má soustředit na sdílení informací pro nigerijské letecké údery v Sokoto i na severovýchodě, kde od roku 2009 zuří povstání Boko Haram. Dopad úderů je zatím nejasný a nigerijský ministr informací Mohammed Idris mluví o práci, která pokračuje.
Zdroj: Al Arabiya English (Saúdská Arábie)