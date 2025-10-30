Americká armáda v Evropě a Africe oznámila, že 2. pěší brigádní bojový tým 101. výsadkové divize se vrátí do své domovské základny v Kentucky a po plánované rotaci jej již v regionu nenahradí.
Podle armády je snížení počtu vojáků součástí záměru ministra obrany Peta Hegsetha, jehož cílem je zajistit vyvážené rozmístění amerických ozbrojených sil. Americké jednotky opustí leteckou základnu Mihail Kogălniceanu u Černého moře, naproti Krymu, který je stále de facto pod ruskou kontrolou.
Stažení části jednotek vyvolalo neobvykle ostrou kritiku ze strany Republikánů. Předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker a předseda výboru pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů Mike Rogers uvedli, že se proti tomuto rozhodnutí „důrazně ohrazují“ a označili ho za „znepokojivé“, mimo jiné proto, že Kongres o něm nebyl předem informován.
Představitelé NATO uvedli, že USA mají v Evropě stále více vojáků než před ruskou invazí na Ukrajinu. Přesto obranní plánovači Aliance pozorně sledují, zda Spojené státy nepřistoupí k dalšímu snižování vojenské přítomnosti v regionu – krok, který by pravděpodobně vedl k revizi celkové strategie rozmístění aliančních sil na evropském kontinentu.
Zdroj: CNN (USA)