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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americká armáda spěchá s očkováním rekrutů

    3. července 2026  18:28
    Americké letectvo, armáda i námořnictvo narychlo obnovují povinné očkování rekrutů poté, co ministr obrany Pete Hegseth na konci dubna tuto povinnost zrušil.  

    Americká armáda | foto: @USARMY

    Proočkovanost následně klesla na 40 %, což vedlo k masivní nákaze na základně Lackland v Texasu. Chřipkou zde onemocnělo nejméně 275 lidí, čtyři skončili v nemocnici a jeden rekrut zemřel. Vedení armády na obnovení povinnosti pracovalo několik týdnů, navíc plánuje očkování rozšířit i na vojáky nasazené v zámoří, zdravotníky či vězeňský personál.

    Snaha o stabilizaci situace však naráží na časový tlak. Aktuálně dostupné zásoby vakcín expirují 30. června a prodloužení jejich trvanlivosti je nepravděpodobné. Nové dávky dorazí kvůli pevným výrobním lhůtám nejdříve koncem srpna.

    Výcvikové tábory jsou přitom kvůli vysoké koncentraci mladých lidí, stresu a spánkové deprivaci ideálním prostředím pro šíření nákaz. Po vypršení trvanlivosti stávajících vakcín budou muset velitelé zavést přísná hygienická opatření.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    maj; natoaktual.cz

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