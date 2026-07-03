Proočkovanost následně klesla na 40 %, což vedlo k masivní nákaze na základně Lackland v Texasu. Chřipkou zde onemocnělo nejméně 275 lidí, čtyři skončili v nemocnici a jeden rekrut zemřel. Vedení armády na obnovení povinnosti pracovalo několik týdnů, navíc plánuje očkování rozšířit i na vojáky nasazené v zámoří, zdravotníky či vězeňský personál.
Snaha o stabilizaci situace však naráží na časový tlak. Aktuálně dostupné zásoby vakcín expirují 30. června a prodloužení jejich trvanlivosti je nepravděpodobné. Nové dávky dorazí kvůli pevným výrobním lhůtám nejdříve koncem srpna.
Výcvikové tábory jsou přitom kvůli vysoké koncentraci mladých lidí, stresu a spánkové deprivaci ideálním prostředím pro šíření nákaz. Po vypršení trvanlivosti stávajících vakcín budou muset velitelé zavést přísná hygienická opatření.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)